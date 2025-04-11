Овечкин обошел Ягра и вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству волевых побед

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 5:4 Б. «Кэпиталз» уступали по ходу встречи со счетом 0:2.

Для капитана столичной команды Александра Овечкина это 332-я волевая победа за карьеру в НХЛ. 39-летний россиянин вышел на пятое место в истории лиги, обойдя Яромира Ягра. Больше волевых побед в НХЛ одержали Патрик Марло (352), Джо Торнтон (347), Никлас Лидстрем (343) и Марк Мессье (343).

В текущем сезоне Овечкин провел 62 матча, в которых набрал 70 (42+28) очков.