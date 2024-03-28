Овечкин обратился к восьмилетнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе»

28 марта, 13:13
Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин поддержал юного хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее мама восьмилетнего мальчика сообщила, что его сбила машина во время теракта. У Илья были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.
Овечкин отметил, что наслышан об увлечении Толпыкина хоккеем и заявил, что верит в ребенка.
«Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Я в тебя верю!» — сказал Овечкин в ролике «Советскому спорту».
Хоккеист также передал привет семье Толпыкина.
22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.