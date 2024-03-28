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НХЛ

28 марта, 13:13

Овечкин обратился к восьмилетнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе»

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин поддержал юного хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее мама восьмилетнего мальчика сообщила, что его сбила машина во время теракта. У Илья были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.

Овечкин отметил, что наслышан об увлечении Толпыкина хоккеем и заявил, что верит в ребенка.

«Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Я в тебя верю!» — сказал Овечкин в ролике «Советскому спорту».

Хоккеист также передал привет семье Толпыкина.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

Источник: https://t.me/sovsport/15658
Александр Овечкин
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