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НХЛ

Сегодня, 20:32

Овечкин обсудил с генменеджером «Вашингтона» обмены ряда одноклубников перед дедлайном

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о перестановках в команде перед дедлайном.

Как сообщает The Athletic, Овечкин провел встречу с генеральным менеджером клуба Брайаном Маклелланом, на которой специалист рассказал форварду свое видение перестройки «Вашингтона».

«Встречи с Маклелланом в его офисе продолжатся, но я уже гораздо лучше понял план во время бесед. Понимаю, почему это происходит, и вся команда понимает, почему это происходит», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Ранее «Вашингтон» обменял российского защитника Дмитрия Орлова и американского нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». Также клуб задействовал в сделках еще троих хоккеистов: Ларса Эллера, Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона.

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Денис Гурьянов. Далеко не все русские игроки выиграли от обменов в другие клубы. Итоги дедлайна НХЛ
Источник: The Athletic
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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