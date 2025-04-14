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14 апреля, 18:51

Овечкин объяснил, почему не ходил на костылях после перелома

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о травме, полученной по ходу сезона-2024/25.

19 ноября 39-летний россиянин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в гостевой игре с «Ютой». Из-за повреждения Овечкин пропустил 16 матчей за 39 дней.

Дональд Трамп, Александр и&nbsp;Настасия Овечкины.«После перелома врачи дали Саше костыли. Ему было больно, он хромал, но не ходил с ними ни дня». Интервью с женой Александра Овечкина

— Очень важной частью сюжета на пути к рекорду стал перелом, который был у тебя в ноябре. Меня поразил рассказ Насти, что врачи тебе дали костыли, но ты ни разу к ним не прикоснулся. Как это было? Стало ли это преодоление частью быстрого восстановления?

— Костыли мне дали сразу после игры, потому что непонятно было, можно ли наступать на ногу. После того как мы поговорили с врачами, в принципе наступать можно, но опору делать на правую ногу. Решили сделать так, чтобы я наступал на правую ногу больше. Хромая...была циркуляция крови...можно сказать привыкал к боли. Несколько дней было больно и неудобно, но потом свыкся и ходил нормально, — сказал Овечкин.

14 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Коламбуса». В активе 39-летнего россиянина теперь 896 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обновил собственный снайперский рекорд, который установил 6 апреля, обойдя канадца Уэйна Гретцки (894).

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Александр Овечкин
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