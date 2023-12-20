Овечкин о 13-матчевой безголевой серии: «Не знаю, что происходит. Нужно немного удачи»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал антирекордную безголевую серию в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ. 38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей.

«Не знаю [что происходит]. Нужно немного удачи. У меня есть моменты, причем хорошие. Но иногда бывает так, что держу клюшку слишком крепко, опять же из-за того, что не получается забить гол. Но рано или поздно гол придет, и броски будут превращаться в шайбы», — сказал Овечкин в интервью nhl.com.

В списке лучших снайперов НХЛ всех времен 38-летний форвард с 827 голами занимает второе место, рекордсмен — Уэйн Гретцки (894).

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин набрал 17 (5+12) очков в 28 матчах, его показатель полезности «-3». Контракт россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Общая сумма пятилетнего соглашения игрока с клубом составляет 47,5 миллиона долларов.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что Овечкин чувствует себя так же уверенно, как и всегда, и знает, что его безголевая серия это лишь вопрос времени.

Почему не забивает Овечкин. Грустная и человеческая версия