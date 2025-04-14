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14 апреля, 19:36

Овечкин оценил идею проведения матчей сборных России и США в Вашингтоне и Санкт-Петербурге

Игорь Рабинер
Обозреватель
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном проведении матчей между сборными России и США в Вашингтоне и Санкт-Петербурге.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что данные города рассматриваются в качестве возможных арен для организации игр.

— Министр спорта России Дегтярев сказал, что матчи между сборными России и США могут пройти в Вашингтоне и Санкт-Петербурге. Подходящие города?

— Это не от нас зависит. Надо разговаривать с президентам лиг о том, где проводить и как. Если нам скажут лететь и играть, мы-то полетим. Но надо понять, как все это организовать. Пожалуйста! Мы готовы! — сказал Овечкин.

Предложение провести матчи между игроками КХЛ и НХЛ выдвинул президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Трамп поддержал идею.

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Александр Овечкин
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Сборная США по хоккею
Михаил Дегтярев
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