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14 апреля, 18:54

Овечкин о хите Сергея Жукова в свою честь: «Шикарная песня! Споем ее вместе»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Getty Images
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от песни солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова в честь его снайперского рекорда в НХЛ. Жуков изменил слова своего хита «18 мне уже».

— У вас очень много поклонников в России: НМГ совместно с «Известиями» и вашим другом Сергеем Жуковым записали смешной клип и песню. Слышали?

— Конечно. Шикарная песня! Мне очень понравилась. Жду не дождусь, когда увижу Сережу и скажу ему огромное спасибо. Споем ее вместе, — сказал Овечкин.

Сергей Жуков и&nbsp;Александр Овечкин.«Гретцки, ой, в мире ты теперь второй!» Солист «Руки вверх!» перепел свой хит в честь рекорда Овечкина

6 апреля Овечкин отличился в гостевом матче «Вашингтона» против «Айлендерс» и забил 895-й гол в карьере в НХЛ. Россиянин обновил достижение для снайперов лиги, которое принадлежало Уэйну Гретцки — 894 гола. Овечкин превзошел рекорд Гретцки при том же числе проведенных игр — по 1487.

14 апреля Овечкин отметился голом в домашнем матче «Вашингтона» против «Коламбуса». Теперь в активе 39-летнего россиянина 896 шайб в 1489 играх регулярного чемпионата НХЛ.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
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