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14 апреля, 18:56

Александр Овечкин оценил шансы «Вашингтона» завоевать Кубок Стэнли

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Getty Images
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о шансах команды на победу в Кубке Стэнли. «Кэпиталз» первыми в лиге гарантировали участие в плей-офф и выиграли Восточную конференцию.

— Считаете ли вы высокими шансы «Кэпиталз» на победу в Кубке Стэнли?

— Если посмотреть по сезону, то команда идет в числе фаворитах. Но опять же регулярный сезон и плей-офф — две разные вещи. Никто никогда не знает, какой будет результат. Будем стараться делать все возможное, чтобы пройти как можно дальше и завоевать, — сказал Овечкин.

«Кэпиталз» набрали 109 очков в 80 матчах и до конца регулярного чемпионата проведут игры с «Айлендерс» и «Питтсбургом». Плей-офф стартует в ночь с 19 на 20 апреля.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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