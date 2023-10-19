Овечкин оценил вероятность выиграть Кубок Стэнли и золотую медаль Олимпиады

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что скорее выиграет второй Кубок Стэнли, а не золотую медаль Олимпиады.

«Кубок Стэнли или золото Олимпиады? Я думаю, что Кубок Стэнли более вероятнее», — цитирует Овечкина РБК.

38-летний россиянин стал обладателем Кубка в 2018 году. В составе сборной России он участвовал в трех Олимпиадах, но не смог завоевать медали.

Хоккеист занимает второе место в общем списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 822 шайбами и уступает рекордсмену Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.