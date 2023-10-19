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НХЛ

Сегодня, 14:50

Овечкин оценил вероятность выиграть Кубок Стэнли и золотую медаль Олимпиады

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что скорее выиграет второй Кубок Стэнли, а не золотую медаль Олимпиады.

«Кубок Стэнли или золото Олимпиады? Я думаю, что Кубок Стэнли более вероятнее», — цитирует Овечкина РБК.

38-летний россиянин стал обладателем Кубка в 2018 году. В составе сборной России он участвовал в трех Олимпиадах, но не смог завоевать медали.

Хоккеист занимает второе место в общем списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 822 шайбами и уступает рекордсмену Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Сегодня стало известно, что Овечкин в третий раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона НХЛ.
Источник: https://sportrbc.ru/news/652d26ba9a794756eb2da315
Александр Овечкин
Кубок Стэнли
Олимпиада
ХК Вашингтон Кэпиталз
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