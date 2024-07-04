Овечкин одобрил обновление состава в «Вашингтоне»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан получил одобрение от российского нападающего команды Александра Овечкина по поводу работы по обновлению состава. Как сообщает ESPN, россиянин отправил генменеджеру смайлик с большим пальцем вверх после подписания форварда Пьера-Люка Дюбуа.

Также Маклеллан благодаря еще двум обменам заполучил в «Кэпиталз» вратаря Логана Томпсона и защитника Джейкоба Чикрана. С рынка свободных агентов клуб забрал Мэтта Роя, Брэндона Дюхэйма и Тейлора Рэддиша.

«Я буду очень ценить время, на льду с Овечкиным, и сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха. Лучший бомбардир всех времен, поэтому возможность сыграть с Алексом будет особенным событием», — отметил Чикран после перехода.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы. По этому показателю он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остался 41 гол.