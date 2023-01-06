Овечкину осталась одна игра до рекорда по сыгранным матчам в НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Для него эта встреча стала 1315-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он вышел на чистое 62-е место, опередив Бобби Холика.

Среди российских хоккеистов по сыгранным матчам в НХЛ Овечкин располагается на второй строчке. Лидирует Алексей Ковалев — 1316.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. За карьеру канадец провел 1779 матчей.