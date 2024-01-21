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Сегодня, 08:59

Овечкин остался без очков впервые за восемь матчей

Алина Савинова
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (0:3).

В этой встрече россиянин дважды бросил в створ ворот. Он продлил безголевую серию до шести матчей и впервые за 8 игр остался без очков.

Всего в текущем сезоне 38-летний нападающий провел за «Вашингтон» 41 матч, в которых забросил 8 шайб и сделал 20 результативных передач.

На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894 гола).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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