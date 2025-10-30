Видео
Ставки

30 октября, 19:05

Овечкин открыл секреты подготовки к сезону

Тренируйся как Ови.
Тренируйся как Ови.
Тренируйся как Ови.
1/3

Совместный проект от Овечкина и FONBET позволил болельщикам прочувствовать на себе тренировки Великой Восьмерки.

Кто из нас не хотел быть как Александр Овечкин? Это лучший снайпер НХЛ, образец трудолюбия и преданности своему делу. Но какой ценой достигается величие?

Ответ на этот вопрос получили участники проекта от Овечкина и FONBET под названием — «Тренируйся как Ови». На сайте Великой погони было опубликовано три видео из цикла подготовки хоккеиста к сезону НХЛ. Болельщики внимательно смотрели серии, участвовали в акции и отвечали на вопросы. А затем случайным образом определились три победителя проекта из разных регионов России. FONBET собрал их в Москве на базе спорткомплекса «Лужники».

Тренируйся как Ови.

Главный приз — цикл подготовки с личным тренером Ови по ОФП. Павел Бурлаченко разработал программу, чтобы каждый смог прочувствовать тренировки Великого.

«Конечно, у всех участников разный уровень подготовки. Кому-то тяжело, кому-то очень тяжело. Но главное, что ребята хотят и стараются. Каждый день мы старались разнообразить упражнения, чтобы было интересно. Надеюсь, что у нас это получилось. Я доволен, ребята — большие молодцы!» — заявил тренер по ОФП Павел Бурлаченко.

В обычной жизни победители акции — представители разных профессий. Но всех их объединяет любовь к хоккею и Великой Восьмерке.

«Тренировки очень тяжелые, все в новинку, очень нравится. Слежу за Александром Овечкиным, смотрим матчи, читаем новости. Познакомиться и потренироваться с личным тренером Овечкина — это классный опыт!» — поделился впечатлениями победитель акции Алексей Логинов.

«За пять дней Павел Алексеевич дал стимул заниматься спортом. Все мы зарядились на 100%. Словно заново родился. Большое спасибо FONBET за организацию. Когда получили приглашение в Ovi camp — без раздумий согласились. Конечно, хотелось бы увидеть нашу звезду, но сейчас в НХЛ идет сезон, мы это понимаем. Сам я работаю адвокатом, стаж 17 лет. В детстве занимался настольным теннисом, а также есть достижения в каратэ», — рассказал еще один победитель акции Виктор Таначев.

Например, Андрей Ляпин из Северодвинска — самый подготовленный участник. В прошлом легкоатлет, а теперь фитнес-тренер в своем городе.

Тренируйся как Ови.

«Для меня все классно, интересно. Узнал новые упражнения, которые подходят именно для хоккеистов. Увидел акцию на сайте FONBET, решил просто поучаствовать. Раньше ничего не выигрывал, но через месяц мне звонят и говорят, что я в числе победителей. Было классно, даже до конца не верил. Спасибо большое FONBET, это какой-то подарок. Это еще совпало с каникулами у детей, приехали вместе в Москву. Погуляли, потренировались — большое спасибо!» — поблагодарил Андрей Ляпин.

Помимо спортивной части, для победителей проекта была организована обширная культурная программа с экскурсиями по Москве. А также в рамках тренировочного лагеря состоялся товарищеский матч с командой блогеров Hockey Brothers.

