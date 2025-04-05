5 апреля, 06:57
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на поздравление в раздевалке команда после повторения рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
В раздевалке партнеры по команде облили 39-летнего россиянина пивом.
«Лучший душ в моей жизни», — сказал Овечкин.
39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.
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