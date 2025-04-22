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Сегодня, 05:43

Овечкин — о победе над «Монреалем»: «В плей-офф любая мелочь может изменить игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ1).

«Овертайм в плей-офф — очень важная часть. Нужно подходить к ней психологически готовым. Каждый матч сейчас важен, ты играешь, даже если не чувствуешь себя хорошо. Нужно просто найти способ почувствовать себя лучше. Сейчас все стоит на кону, любая мелочь может изменить игру», — сказал Овечкин в эфире Sportsnet.

39-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка, в том числе забив победный гол, и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии 1-0 в пользу «Кэпиталз». Следующий матч пройдет 24 апреля в Вашингтоне и начнется в 02.00 мск.

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Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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