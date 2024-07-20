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Сегодня, 18:43

Овечкин — о словах Дзюбы: «Лучший игрок матча, что тут сказать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на слова футболиста Артема Дзюбы после матча звезд НХЛ и КХЛ.

— Дзюба сказал, что вы всегда хорош. Как бы вы ответили ему?

— Лучший игрок матча. Что тут сказать? (Смеется.)

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8. Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте, и был признан лучшим хоккеистом встречи.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.

Александр Овечкин
Артем Дзюба
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Овечкин признан лучшим игроком «Матча года»