Овечкин — о поражении от «Рейнджерс»: «У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

«Это отстой, потому что мы точно знаем, как нам надо играть, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота. Мне надо чаще искать открытое пространство. Это плей-офф, тут совершенно другой уровень хоккея. Мне надо просто играть в свою игру, задавать тон.

Как я уже говорил, если я не забиваю, то надо как-то иначе задавать тон — силовой игрой, искать открытое пространство для броска. В следующем матче. Нельзя сдаваться, надо продолжать верить, выкладываться на полную и посмотрим, что будет. Сегодня мы открыли счет, но соперник сразу же забил в ответ. Это отстой", — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Счет в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра состоится в понедельник, 29 апреля.