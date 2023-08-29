Овечкин ответил на вопрос, когда сделает себе голливудскую улыбку

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос, когда вставит себе зубы.

«У всех спортсменов это нормальное явление — получить шайбой или клюшкой [по зубам], или в драке. У меня там стоит штифт и после [завершения] карьеры я обязательно сделаю нормальную улыбку. На самом деле у меня снизу все зубы кривые и треснутые. Поэтому смысла сейчас делать голливудскую улыбку нет», — сказал Овечкин в выпуске программы «Вопрос ребром» на YouTube-канале Gazgolder.

37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.