Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:31

Овечкин — о серии в матчах с «Миннесотой»: «Почему такая результативность? Здесь отличная атмосфера»

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности в гостевых матчах «Миннесотой» (3:5).

Вчера, 19 марта, россиянин набрал 3 (2+1) очка во встрече и продлил свою серию с очками в Миннесоте.

«Почему такая результативность? Здесь отличная атмосфера. Отличное место для игры в хоккей», — цитирует Овечкина журналист Майкл Руссо.

В турнирной таблице «Востока» «Вашингтон» идет на 10-й строчке с 73 очками. В следующем матче команда встретится с «Коламбусом».

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
2
0
Читайте также
Турнир шоу-программ — это точно успех. Но есть несколько «но»
Загитова и Медведева остались без призов. Кто победил на турнире по шоу-программам?
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дементьев: «Чем раньше закончится сезон, тем легче Овечкину будет подготовиться к новому»