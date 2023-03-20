Сегодня, 16:31
Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности в гостевых матчах «Миннесотой» (3:5).
Вчера, 19 марта, россиянин набрал 3 (2+1) очка во встрече и продлил свою серию с очками в Миннесоте.
«Почему такая результативность? Здесь отличная атмосфера. Отличное место для игры в хоккей», — цитирует Овечкина журналист Майкл Руссо.
В турнирной таблице «Востока» «Вашингтон» идет на 10-й строчке с 73 очками. В следующем матче команда встретится с «Коламбусом».