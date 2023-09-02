Овечкин ответил на вопрос о том, попадал ли на Kiss Cam

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на мероприятии «Хоккей в городе» ответил на вопрос о том, попадал ли когда-либо на камеру поцелуев и не устал ли от многочисленных встреч.

— Не устал ли от мероприятий?

— Хотелось порадовать болельщиков, детей. Не устал.

— Попадал ли когда-либо на Kiss Cam (камеру поцелуев, — прим. «СЭ»)?

— Попадал в Вашингтоне единожды.

Сезон НХЛ-2023/24 начнется 11 октября. «Вашингтон» первый матч проведет 14 октября дома против «Питтсбурга».