Овечкин ответил, за кого сыграет в возможном матче между московским «Динамо» и «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о потенциальном матче между клубами НХЛ и КХЛ.

«Где играет Овечкин в [потенциальном матче между «Динамо» (Москва) и «Вашингтоном»]? Ну, у меня контракт с «Вашингтоном».

К идее [отношусь] положительно. Двумя руками — за. Но я просто не понимаю, когда и как это возможно сделать. Нужно будет поменять расписание КХЛ, НХЛ. Здесь (в Америке) никто об этом еще не говорит», — сказал в проекте FONBET Великая погоня LIVE.

В пятницу, 11 апреля, министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал Вашингтон и Санкт-Петербург наиболее подходящими для матчей между игроками НХЛ и КХЛ.

Инициатива проведения таких матчей была предложена президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Американская сторона поддержала эту идею.

6 апреля Овечкин забил гол в матче с «Айлендерс» (1:4), шайба стала для него 895-й в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

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