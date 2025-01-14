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Сегодня, 07:37

Овечкин перед матчем с «Анахаймом» впервые тренировался в одном звене с Дюбуа

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал об изменениях в звене нападающего Александра Овечкина.

«Просто пытаемся внести изменения в двух первых тройках и найти там искру. Мы не использовали этот вариант в течение всего сезона, так что посмотрим, поможет ли это сбалансировать звенья», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

39-летний россиянин был поставлен в звено с Пьер-Люком Дюбуа впервые после того, как «Кэпиталз» подписал форварда у «Лос-Анджелеса» летом 2024 года.

В текущем сезоне Овечкин провел 27 матчей, в которых набрал 32 (20+12) очка. У россиянина 873 шайбы за карьеру в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить 21 гол.

Александр Овечкин
Пьер-Люк Дюбуа
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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