Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:21

Овечкин побил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Twitter
Telegram Новости

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

37-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Эта шайба стала для него 787-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт».

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
3
Читайте также
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
Небинарных биатлонистов выделили в отдельную категорию в Канаде. Что скажет IBU?
Шольц назвал применение ядерного оружия чертой, которую нельзя переходить
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
В Госдуме ответили на призыв WSJ к США забрать у РФ остров Врангеля
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин открыл счет в матче «Вашингтон» — «Аризона»
Тихонов считает, что Россия может создать лучшую хоккейную лигу в мире, вернув всех россиян из НХЛ
Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб
Дементьев рад, что Овечкину покоряются новые вершины
Овечкин подобрался к величайшему рекорду в истории НХЛ. Один гол — и он его побьет
Каменский — об Овечкине: «Мы только радуемся, что он играет и забивает голы!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин открыл счет в матче «Вашингтон» — «Аризона»

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 787-го гола Александра