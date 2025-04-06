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6 апреля, 20:47

Овечкин побил рекорд Гретцки для снайперов НХЛ! Александр прошел Гретцки на отметке в 895 голов

Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд Гретцки
Александр Овечкин.
Фото Wendell Cruz-Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах). Великий канадец занимал первую строчку списка лучших снайперов НХЛ с 23 марта 1994 года, когда забросил 802-ю шайбу и обошел Горди Хоу. Гретцки выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис», «Рейнджерс» и завершил карьеру после своего 20-го сезона в апреле 1999 года.

Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге россиянин забросил в дебютном матче 5 октября 2005 года.

18 января 2020-го Овечкин опередил Марио Лемье (690 голов) и поднялся в десятку лучших снайперов лиги. 29 января россиянин прошел Стива Айзермана (692), 31 января — Марка Мессье (694).

4 февраля 2021 года Ови побил достижения Майка Гартнера (708), 16 марта — Фила Эспозито (717).

13 октября в первой игре сезона-2021/22 капитан «Вашингтона» добрался до топ-5 и Марселя Дионна (731), а 12 ноября 2021-го — до занимавшего четвертое место в списке Бретта Халла (741).

15 марта 2022 года россиянин догнал и обошел Яромира Ягра (766) в топ-3, а 23 декабря 2023 года — Горди Хоу (801).

В ночь на 5 апреля в домашнем матче «Вашингтона» с «Чикаго» Овечкин оформил дубль и повторил снайперский рекорд НХЛ — 894 гола. Чтобы добраться до этого числа, россиянину потребовалось провести 1486 матчей, а Гретцки забросил последнюю шайбу в лиге в 1479-й игре — 29 марта 1999 года в домашнем матче «Рейнджерс» с «Айлендерс».

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
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