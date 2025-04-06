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6 апреля, 20:55

Церемония чествования Овечкина после рекордного гола в НХЛ: видео

Овечкин установил новый рекорд для снайперов НХЛ
Эмоции Александра Овечкина после гола.
Фото Getty Images
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил новый рекорд для снайперов НХЛ. Форвард забил свой 895-й гол за карьеру в лиге во втором периоде гостевого матча с «Айлендерс». Россиянин отличился при реализации большинства и пробил вратаря Илью Сорокина. После этого игра была остановлена для проведения специальной церемонии с участием Овечкина и его семьи — мамы Татьяны, жены Настасии, тестя Кирилла, сыновей Сергея и Ильи, а также Уэйна Гретцки с женой Джанет, комиссара НХЛ Гэри Беттмэна и владельца «Кэпиталз» Теда Леонсиса.

Церемония чествования Александра Овечкина после рекордного гола в истори НХЛ (видео онлайн)

Овечкин прошел снайперское достижение Гретцки. Александр забил 895 голов за 1487 игр в своем 20-м сезоне, у Гретцки — 894 шайбы за 1487 игр в 20 сезонах.

Великий канадец на момент завершения карьеры в апреле 1999 года владел 61 рекордом НХЛ, в том числе по голам, передачам (1963) и очкам (2857). По числу передач легенда опережает второго бомбардира в истории лиги — Яромира Ягра (1921 очко, 766 голов и 1155 передач в 1733 играх).

5
Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Гэри Беттмэн
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