Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в первых периодах матчей НХЛ

5 апреля, 02:48
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил на 4-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».
Для 39-летнего россиянина это 242-й гол за карьеру в первых периодах матчей НХЛ. По этому показателю он обошел Уэйна Гретцки, который забивал в первых периодах 241 раз.
Всего у Овечкина теперь 893 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить одну шайбу, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).
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