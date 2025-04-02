Овечкин побил рекорд Хоу по голам в возрасте старше 30 лет

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3).

Для Овечкина это 416-й гол после 30-летия. По этому показателю он обошел Горди Хоу (415 голов в возрасте старше 30 лет) и является рекордсменом.

Всего за карьеру 39-летний Овечкин забил 891 гол в 1484 матчах. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 3 шайбы.

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