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Сегодня, 08:39

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах в регулярке и плей-офф НХЛ

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф.

25 января в матче против «Колорадо» (2:3) 37-летний Овечкин отметился голом. Для него эта заброшенная шайба стала 447-й в гостевых матчах. Гретцки за свою карьеру забросил 446 шайб в выездных встречах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф.

Российский нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. У Овечкина 811 голов в регулярных чемпионатах. Хоккеист отстает от Гретцки на 83 шайбы.

В текущем сезоне Овечкин провел 49 матчей за «Кэпиталз» в НХЛ и набрал 53 (31+22) очка.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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