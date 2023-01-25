Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах в регулярке и плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф.

25 января в матче против «Колорадо» (2:3) 37-летний Овечкин отметился голом. Для него эта заброшенная шайба стала 447-й в гостевых матчах. Гретцки за свою карьеру забросил 446 шайб в выездных встречах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф.

Российский нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. У Овечкина 811 голов в регулярных чемпионатах. Хоккеист отстает от Гретцки на 83 шайбы.

В текущем сезоне Овечкин провел 49 матчей за «Кэпиталз» в НХЛ и набрал 53 (31+22) очка.