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Сегодня, 08:23

Овечкин побил собственный рекорд результативности в НХЛ среди хоккеистов старше 36 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил новый рекорд результативности НХЛ среди хоккеистов старше 36 лет.

37-летний россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (4:5 ОТ), теперь на его счету 28 шайб в первых 40 играх сезона-2022/23, что является лучшим показателем в истории лиги. При этом форвард может улучшить свое достижение, поскольку встреча с «Сэйбрз» была для него 39-й в нынешнем чемпионате.

Предыдущий рекорд установил сам Овечкин в сезоне-2021/22. Тогда он забросил 27 шайб в первых 40 матчах регулярного чемпионата.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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