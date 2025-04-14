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14 апреля, 18:58

Овечкин — об игре с «Коламбусом» после праздника в честь снайперского рекорда: «Это хоккей. Отметили и хватит»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как настраивался на продолжение сезона после установления снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Получилось ли оставить себе шайбы, которые вы забросили в матчах с «Чикаго» и «Айлендерс»? Планируете ли потом передать их в музей хоккея?

— Конечно, шайбы находятся у меня, здесь в раздевалке. Конечно, будет музей. Когда будет открыт музей в Академии Овечкина, конечно, там все будет висеть.

— Какое было самое неожиданное поздравление?

— Было очень много поздравлений на самом деле. Спасибо большое болельщикам, родным, близким. Выделить кого-то не могу, потому что все болели и переживали. Все поддерживали. Поэтому всем огромное спасибо.

— Тяжело было собраться на игру с «Коламбусом» после праздника [на арене «Вашингтона» вечером 11 апреля]?

— Что значит собраться. Это хоккей. Здесь отметили и хватит. Надо идти дальше. Я пропустил из-за того, что было мероприятие с болельщиками, а игра в 12.30. Если бы прилетел в 9 часов, то... тренерский состав решил, что мне лучше остаться здесь будет.

Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ и сравнялся с Уэйном Гретцки на отметке в 894 гола после дубля в домашнем матче «Вашингтона» с «Чикаго» в ночь с 4 на 5 апреля. Вечером 6 апреля россиянин обновил достижение после шайбы в гостевой игре с «Айлендерс».

12 апреля Овечкин пропустил гостевой матч с «Коламбусом», но принял участие в домашней игре с тем же соперником в ночь на 14 апреля и отметился голом. Теперь в активе 39-летнего россиянина — 896 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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