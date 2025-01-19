Овечкин поблагодарил юную болельщицу из России, которая подарила ему свою клюшку

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил юную болельщицу из России, которая подарила ему свою клюшку.

«Маша, привет! Спасибо тебе огромное за такой подарок, твою клюшку. Надеюсь, что она принесет мне удачу. Я бы хотел тебя пригласить на Ovi Cup этим летом, мы все организуем, до встречи! Всего тебе самого хорошего», — заявил Овечкин в своем официальном Telegram-канале.

16-летняя Мария Кундашкина, выступающая за одну из тамбовских команд, отправила 39-летнему форварду свою клюшку, которой забила более 100 голов. Юная хоккеистка хотела поддержать Овечкина в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.