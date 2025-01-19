Сегодня, 16:01
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил юную болельщицу из России, которая подарила ему свою клюшку.
«Маша, привет! Спасибо тебе огромное за такой подарок, твою клюшку. Надеюсь, что она принесет мне удачу. Я бы хотел тебя пригласить на Ovi Cup этим летом, мы все организуем, до встречи! Всего тебе самого хорошего», — заявил Овечкин в своем официальном Telegram-канале.
16-летняя Мария Кундашкина, выступающая за одну из тамбовских команд, отправила 39-летнему форварду свою клюшку, которой забила более 100 голов. Юная хоккеистка хотела поддержать Овечкина в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.