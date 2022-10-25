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Сегодня, 08:44

Овечкин поделился эмоциями от исторического гола в НХЛ

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил решающую забитую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Конечно, очень круто быть в этой компании и обойти этих легенд... Это довольно крутой момент», — сказал Овечкин после матча.

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу победных голов — 122. По этому показателю он обогнал Горди Хоу (121).

Рекордсменом является чешский хоккеист Яромир Ягр, у которого на счету 135 победных голов в НХЛ.

«Вашингтон» с 8 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 6 очками — на 14-й строчке.

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Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
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