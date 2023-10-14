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НХЛ

Сегодня, 20:57

Овечкин поделился мнением о провале «Вашингтона» в прошлом сезоне НХЛ

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал провал команды в прошлом сезоне. Столичный клуб не смог пройти в плей-офф НХЛ в минувшем чемпионате.

«Ох, это было отстойно. Но, знаете, у нас еще достаточно времени, чтобы восстановиться, освежить тело, освежить разум и подготовиться к этому сезону», — сказал Овечкин в эфире ESPN.

В прошлом сезоне лиги команда завершила «регулярку» на 12-м месте, одержав 35 побед в 82 встречах. «Кэпиталз» не смогли выйти в плей-офф.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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