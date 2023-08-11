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Сегодня, 22:15

Овечкин: «Кубок Стэнли или Олимпиада? Сначала надо туда попасть, а потом говорить»

Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» высказался об изменения в столичном клубе, а также заявил, что не готов сейчас ответить на вопрос, чего хотел бы больше — еще одного Кубка Стэнли или победы на Олимпиаде.

— Новый тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери — совсем молодой, ему 41 год. Уже успели с ним пообщаться?

— Мы уже были с ним знакомы, у нас прекрасные отношения — я был рад этому назначению, потому что он знает меня, многих ребят в клубе, которые до этого играли в «Херши» (фарме «Вашингтоне. — Прим. «СЭ»). Не думаю, что стоит ждать каких-то проблем.

— Он может дать какой-то свежий взгляд на вещи, которых вам не хватало?

— Конечно, поменялся на 90 процентов тренерский штаб. Большинство станет другим, может, меньшинство и в целом система игры тоже. Первый месяц в тренинг-кэмпе будет очень важным в этом смысле.

— Нет ощущения, что этот сезон будет последним для «Вашингтона» в плане возможности ярко заявить о себе в командном плане? Возраст лидеров, травмы, как у того же Никласа Бэкстрема.

— В прошлом сезоне нас подкосили травмы: и Бэкстрем, и Том Уилсон вернулись только в середине сезона — было тяжеловато после их возвращения, нужно время, чтобы адаптироваться. Но сейчас, думаю, все будет нормально — подойдем к сезону в оптимальной форме. Главное, чтобы все были здоровы.

— Патрик Кейн, легенда «Чикаго», все-таки не смог провести всю карьеру в одном клубе и перешел перед дедлайном в «Рейнджерс». В вашем случае в будущем такой вариант возможен?

— Если меня попросят поменять команду, это одно. А зачем самому это делать, если все устраивает?

— Евгений Кузнецов, отвечая на вопрос, что бы он больше хотел — еще одну победу в Кубке Стэнли или золото Олимпиады, выбрал первый вариант. А вы?

— Сначала туда надо попасть, а потом говорить.

Полностью интервью Овечкина читайте на сайте «СЭ»

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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