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Сегодня, 12:08

Овечкин — об обмене Орлова в «Бостон»: «Тяжело терять друзей и очень хороших хоккеистов»

Овечкин поделился мнением об уходе из «Вашингтона» Дмитрия Орлова
Виктория Кравченко
Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об эмоциях от ухода российского защитника Дмитрия Орлова и американского форварда Гарнета Хэтэтуэя.

«Все понимают, что это бизнес. Но тяжело терять друзей и очень хороших хоккеистов», — цитирует Овечкина The Athletic.

В конце февраля 2023 года «Вашингтон» обменял Орлова и Хэтэуэя в «Бостон». Россиянин Орлов участвовал в 5 встречах за новый клуб, забросив 3 шайбы, отдав 6 результативных передач и суммарно набрав 9 очков при общем показателе полезности «+6».

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
ХК Вашингтон Кэпиталз
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