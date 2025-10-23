Овечкин о предстоящем 1500-м матче в НХЛ: «Это очень круто, особенный момент»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего 1500-го матча в НХЛ.

В настоящий момент у форварда 1498 игр в лиге. Юбилейным для 40-летнего россиянина должен стать домашний матч против «Оттавы», который состоится 26 октября (начало — в 2.00 мск).

«Это очень круто. Конечно, это особенный момент и для меня, и для моей семьи. Мне повезло провести столько матчей за одну команду», — сказал Овечкин в интервью RMNB.

Также нападающий рассказал, как ему удается поддерживать форму на протяжении 21 сезона в НХЛ.

«Иногда приходится немного подстраиваться, особенно летом в плане тренировок. Но, как я уже говорил, мне повезло быть здоровым и играть на таком уровне так долго», — добавил Овечкин.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером драфта НХЛ-2004, россиянин выступает за команду с 2005 года. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Кэпиталз».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Форвард забил 898 шайб в регулярках — предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894).