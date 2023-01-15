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Сегодня, 02:57

Овечкин: «Тренировка с 800 детьми — самая громкая с момента выхода «Вашингтона» в финал Кубка Стэнли»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от открытой тренировки своей команды, которую посетили более 800 школьников.

Во время занятия дети скандировали имя Овечкина и активно поддерживали российского игрока.

«Я знал, что будет громко, но не думал, что настолько. Наверно, это наша самая громкая тренировка с тех пор, как мы вышли в финал Кубка Стэнли. Было весело. Думаю, дети стеснялись, когда смотрели на меня, они думали: «Вау, это же он!». Да, это очень приятные ощущения.
Организация и эти плакаты с цифрой 800 — все получилось отлично. Дети, люди вовлекаются, начинают больше любить хоккей. Как знать, может, кто-то из этих ребят воодушевится и начнет играть, а дальше из этого что-то выйдет», — приводит Washington Hockey Now слова Овечкина.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 809 голами. Он отстает от рекордсмена Уэйна Гретцки на 85 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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