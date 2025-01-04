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4 января, 23:59

Овечкин поднялся на 12-е место по очкам в истории НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин (#8) в матче против «Рейнджерс».
Фото Getty Images
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (7:4).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 1580 (872+708) очков в 1449 матчах в НХЛ. По числу очков Овечкин поднялся на 12-е место в истории лиги, обойдя канадца Рэя Бурка, в активе которого 1579 (410+1169) результативных баллов.

Следующим Овечкин может догнать еще одного канадца Фила Эспозито, на его счету 1590 (717+873) очков. Эспозито занимает 11-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги. Лидером рейтинга является Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Уэйн Гретцки
Фил Эспозито
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