Овечкин поднялся на 12-е место по очкам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (7:4).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 1580 (872+708) очков в 1449 матчах в НХЛ. По числу очков Овечкин поднялся на 12-е место в истории лиги, обойдя канадца Рэя Бурка, в активе которого 1579 (410+1169) результативных баллов.

Следующим Овечкин может догнать еще одного канадца Фила Эспозито, на его счету 1590 (717+873) очков. Эспозито занимает 11-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги. Лидером рейтинга является Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков.