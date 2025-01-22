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Сегодня, 08:21

Овечкин поднялся на 29-е место по числу матчей в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» (3:2).

Для форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра стала 1457-й в карьере в лиге. По этому показателю 39-летний россиянин поднялся на 29-е место среди всех игроков НХЛ, сравнявшись с Гленом Уэсли. Рекордсменом является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 матчей.

В текущем сезоне Овечкин провел 31 матч в НХЛ, в которых набрал 33 (21+12) очка. На данный момент Овечкин набрал 1583 (874+709) очка за карьеру в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки форварду осталось забросить 20 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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