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НХЛ

Сегодня, 02:19

Овечкин поднялся на 55-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1346-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он поднялся на 55-е место, сравнявшись со шведом Матсом Сундином.

На 54-м месте в этом списке располагается канадец Марсель Дионн, сыгравший за карьеру 1348 матчей.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. Канадец провел за карьеру 1779 матчей.

Александр Овечкин
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