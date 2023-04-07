Овечкин поднялся на 55-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1346-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он поднялся на 55-е место, сравнявшись со шведом Матсом Сундином.

На 54-м месте в этом списке располагается канадец Марсель Дионн, сыгравший за карьеру 1348 матчей.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. Канадец провел за карьеру 1779 матчей.