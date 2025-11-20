Видео
Сегодня, 09:58

Овечкин поднялся на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ

Анастасия Пилипенко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на восьмую строчку в истории НХЛ по важному бомбардирскому показателю.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:4) 40-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. Овечкин набрал хотя бы одно очко в матче регулярного чемпионата в 1007-й раз и обошел Джо Торнтона (1006 очков), заняв восьмую строчку в этом рейтинге. Лидером остается Уэйн Гретцки, который набирал хотя бы одно очко в 1221 матче.

В этом сезоне Овечкин забросил семь шайб и сделал девять результативных передач в 20 матчах.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Овечкин повторил рекорд НХЛ для возрастных игроков девятилетней давности
Овечкин повторил рекорд Хоу по числу голов на одной арене НХЛ
Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в НХЛ
Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Овечкин забил гол
Овечкин забил в третьем матче подряд. У него теперь 904 гола в регулярных чемпионатах НХЛ
