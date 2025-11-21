Видео
Сегодня, 07:57

Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по голам в первую минуту матча

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу голов в первую минуту матча.

В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4) 40-летний россиянин забил свой 13-й гол в НХЛ на стартовой минуте. Он сравнялся по этому показателю с канадским нападающим Марком Мессье и делит второе место в истории лиги. Лидирует канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (15 голов в первой минуте матча).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 21 игре набрал 20 (10+10) очков.

1

  • Apei

    Чего только не считают. Небывальщина, Сид ови по голам уделал...

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    Сидни Кросби
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Марк Мессье
