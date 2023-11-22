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Сегодня, 09:45

Овечкин покинул тренировку «Вашингтона», но позже вернулся

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото AFP
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин покинул последнюю тренировку команды, которая состоялась вчера, 21 ноября.

«Овечкин покинул тренировку через несколько минут [после ее начала]. Почему — непонятно. Самостоятельно отъехал и направился в раздевалку», — сообщил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Позднее россиянин вернулся на лед и продолжил тренировку.

В текущем сезоне Овечкин сыграл 15 матчей за «Кэпиталз» и набрал 12 (5+7) очков. За всю карьеру 38-летний россиянин забил 827 голов и отстает от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки на 67 шайб.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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