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Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после начала из-за дискомфорта

Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинул тренировку команды всего через несколько минут после ее начала.

Портал The Hockey News сообщает, что Овечкин закончил растяжку с разминкой и принимал участие в первом упражнении команды, как вдруг резко остановился и поморщился от явного дискомфорта.

После этого россиянин остановился и направился к скамейке запасных, где его похлопали по спине, прежде чем он отправился в раздевалку.

Неизвестно, получил ли хоккеист травму и как это скажется на его участии в открытии тренировочного лагеря НХЛ в четверг, 19 сентября. Игрок пройдет тестирование и медосмотр в среду.

17 сентября Овечкину исполняется 39 лет, будущий сезон станет для него 20-м в НХЛ. Ранее сообщалось, что россиянин вернулся в США после того, как провел межсезонные тренировки в России.

На счету форварда «Вашингтона» 843 гола в североамериканской лиге. Ему не хватает 42 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ.

Источник: The Hockey News
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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