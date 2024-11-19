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Сегодня, 20:33

Овечкин получил травму голени в матче с «Ютой» и выбыл как минимум на неделю

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Пресс-служба «Вашингтона» сообщила подробности о травме нападающего команды Александра Овечкина. Россиянин выбыл как минимум на неделю.

«Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму голени во время вчерашней игры в Юте. В среду Овечкин пройдет дополнительное обследование у врачей команды в Вашингтоне», — говорится в заявлении клуба.

39-летний форвард получил повреждение в третьем периоде матча с «Ютой» (6:2). Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбэйном и не смог продолжить игру. В этой встрече Овечкин оформил дубль.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Юта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:6) в&nbsp;Солт-Лейк-Сити 19&nbsp;ноября. 26 голов до Гретцки! Овечкин забил пять раз за два дня, но получил травму и не вернулся на лед

На счету хоккеиста 868 заброшенных шайб в 1444 матчах в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз

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