Овечкин попал на обложку комикса Marvel

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал на обложку комикса Marvel.

«Кэпиталз» совместно с компанией Marvel запустил в продажу комикс с изображением россиянина в качестве супергероя. На заднем плане обложки изображена команда супергероев «Мстители», а на переднем плане — Овечкин. Комикс называется «Мстители и Кэпиталз».

В этом сезоне на счету форварда 38 (24+14) очков в 36 матчах за «Вашингтон». После матча с «Виннипегом» (4:5 ОТ) Овечкин вышел на отметку в 877 голов в 1462 матчах в НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Гретцки ему осталось забросить 18 шайб.