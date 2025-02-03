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3 февраля, 23:42

Овечкин попал на обложку комикса Marvel

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал на обложку комикса Marvel.

«Кэпиталз» совместно с компанией Marvel запустил в продажу комикс с изображением россиянина в качестве супергероя. На заднем плане обложки изображена команда супергероев «Мстители», а на переднем плане — Овечкин. Комикс называется «Мстители и Кэпиталз».

В этом сезоне на счету форварда 38 (24+14) очков в 36 матчах за «Вашингтон». После матча с «Виннипегом» (4:5 ОТ) Овечкин вышел на отметку в 877 голов в 1462 матчах в НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Гретцки ему осталось забросить 18 шайб.

Александр Овечкин: обратный отсчет до&nbsp;рекорда Уэйна Гретцки. Счетчик Овечкина: 18 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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