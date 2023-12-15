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НХЛ

Сегодня, 06:55

Овечкин попал в шлем вратарю «Филадельфии» перед голом «Вашингтона»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал шайбой в шлем вратарю Самуэлю Эрссону в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:4 Б).

Во время атаки «Кэпиталз» в большинстве в конце второго периода Эрссон отразил мощный бросок россиянина, но из-за этого с его шлема слетели резинки.

Голкипер пытался привлечь внимание судей, но арбитры не стали останавливать игру. В результате «Вашингтон» довел атаку до конца — форвард «Кэпиталз» Том Уилсон забросил шайбу в ворота «Филадельфии».

Матч с «Флайерз» стал для Овечкина 11-м подряд без голов — это антирекорд 38-летнего форварда в НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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