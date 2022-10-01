Овечкин попал в список лучших хоккеистов НХЛ в XXI веке по версии The Hockey Writers

Издание The Hockey Writers представило список лучших хоккеистов в истории НХЛ за каждое десятилетие, начиная с 1920-х годов.

Рейтинг основан на статистике игроков, а также на их достижениях и вкладах в успехи команды.

В список попали три представителя России: Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк. При этом Овечкин вошел в рейтинг дважды — он представлен как в списке лучших хоккеистов лиги в 2000-е годы, так и оказался среди лучших в 2010-е годы.

«Игроки размеров Овечкина не должны быть такими быстрыми. Комбинация объема и скорости сделала Александра одним из самых устрашающих хоккеистов 00-х. В эти годы он выиграл два «Харт Трофи», один «Арт Росс Трофи» и три награды «Лестер Пирсон». В нулевые Овечкин был непревзойденным оружием в атаке.

В 10-х Александр продолжал оставаться одним из лучших в НХЛ. Он забросил 289 шайб — больше всех за десятилетие — а по голам в среднем за игру уступает только Стивену Стэмкосу. В 10-х Овечкин выиграл «Харт Трофи» и четыре раза подряд становился обладателем «Морис Ришар Трофи» с 2013 по 2016 год. Он все еще остается силой, способной приносить результат каждый вечер», — говорится в описании россиянина в статье.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. 37-летний форвард занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 780 голами, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).