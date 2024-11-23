Овечкин посетил баскетбольный матч «Вашингтон» — «Бостон»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата НБА между НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном» (96:108).

39-летний россиянин пришел на матч, который проходил в столице США, в качестве зрителя. Ранее Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.