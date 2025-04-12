Овечкин пошутил, что впервые задумался о снайперском рекорде НХЛ при 5-6 голах в лиге

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на церемонии по поводу снайперского рекорда НХЛ в шутливой форме ответил на вопрос, когда впервые задумался о рекорде.

— Когда вы впервые начали думать: «Окей, этот рекорд в пределах досягаемости. Я могу это сделать»?

— Я думаю, когда... Когда у меня, может быть, было пять или шесть голов. И я подумал: «Да, мне это нравится».

6 апреля Овечкин забил гол в матче с «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

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